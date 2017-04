Galerii: Rohelise pargi uusim asukas pidas avamispidu

Tõttöelda ei kolinud reedel avamispidu pidanud Intrac Eesti ASi Tartu kontor veel linnapiirile Rohelisse parki rajatud majja sisse, sest see pole veel päris valmis. Küll aga otsustati just nüüd pidada ära avamispidu, sest kui ehitaja hoone juuni alguses lõplikult üle annab, on peo pidamiseks juba liiga kiire aeg.