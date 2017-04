Pildid: pulli sai õige mitme tuhande euro eest

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juht Tanel-Taaviu Bulitko julgustas oksjonilisi heldemalt pakkuma. «Mis hind see 2200 ikka on? Pulle on ka 6000 euro eest ostetud,» kinnitas ta esimese looma alghinna juures. Esimeseks müüki toodud loomaks oli aberdeen anguse tõugu pull, kes võitis enne oksjonit korraldatud tõukonkursi. Mullu 14. märtsil sündinud musta värvi noorloom kaalub praegu julgelt üle 600 kilogrammi ning majesteetlikult liikus ta koos talitajaga publiku ees. «Hea rahulik loom,» kiitis Bulitko avaldades samas arvamust, et karjamaal ahvatlevaid lehmi nähes ei kipu ta nii rahulikuks jääda, vaid asub heldesti oma geneetilist materjali jagama.

Pakkujad hoidsid end tagasi ja peaaegu oleks pull endale alghinnaga ostja saanud, kuid siis läks pakkumiste turmtuli lahti. 2300, 2400, 2500, 2600... Ei kulunud kaua, kui pull leidis endale 3200 euro eest uue omaniku.

Ka teine publiku ette jalutatud pull oli aberdeeni tõugu. Tema uus kodu on Valgamaa asemel Virumaa ning endine omanik oli looma eest ka 2500 euroga igati rahul. Kokku toodi oksjonile umbes paarkümmend looma.