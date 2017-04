Antoniuse moeetendusele valiti välja 18 disainerit

Oma viiendat juubelit tähistava moeetenduse fookuses on seekord peegel ja peegeldused, murdumised ja erinevad nurgad, tahulisus ja puhtad pinnad, mis võtavad kokku ja sümboliseerivad viit aastat Antoniuse moeetenduse toimumist ja selle nurkasid.

Lavale jõudvast 18 disainerist on kuus Lätist.

Moeetendusel osalevad:

1. Kristiina Põllu – «Märkmikud, kasutamiseks valmis»

2. Kadi Veesaar – «SuhkruKeerd»

3. Anneli Kree (Alton) – «ARENA»

4. Raine Toss (Kuul) – «Urban nature»

5. Kati Stimmer – «Leading light»

6. Kaari Reimand (Story of Afterlife) – «Exposé»

7. Karolina Lehtma ja Liisi-Ly Viitkin (LAYK) – «I’m Only Happy When it Rains»

8. Liis Barbara Boode ('relax baby be cool') – «Meeleseisund – Keiserlik»

9. Raili Nõlvak – sügis-talv 2017/2018 kollektsioon

10. ARRO & XAOS – «Palavik»

11. Hertta Võido – «Kivilind»

12. Kertu Lepasaar (2NJORTH) – Sügis-talv 2017/2018

13. Baiba Ladiga – Kobayashi (Läti) - SS17 Collection

14. Collar (Läti) – «Illuminate»

15. Evija Šaitere (Läti) – «404»

16. RAIN:IS (Läti) – «RAIN:IS RADIANT»

17. Balackbag (Läti) – SS17 Collection

18. SLOW by Elķna Œtobe (Läti) – SS17 Collection

Antoniuse moeetendust korraldab Tartu loomemajanduskeskus.