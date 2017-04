Soinaste tänaval suletakse liikluseks uus lõik

Raja tänava ja Räni tänav ristmik on liiklemiseks avatud. Töid teostatakse mitmes etapis, endiselt on suletud ka Raja tänava ja Riia tänava vaheline lõik.

Tööd peaks saama valmis orienteeruvalt 3. juuliks. Kohalikele elanikele tagatakse läbipääs, kuid bussid number 18 ja 19 on ümber suunatud.

Buss number 18 Lõunakeskuse suunal sõidab Kesk-kaar - Raudtee (paremale) - Aardla ringristmikul tagasipööre Raudtee tn - Suur-kaar - Tamme pst - Soinaste.

Kesklinna suunal sõidab number 18 Soinaste - Tamme pst - Suur-kaar - Raudtee (paremale) - Aardla ringristmikul tagasipööre - Raudtee - Kesk-kaar.

Buss number 19 sõidab (Aardla - Riia suunal) Aardla ringristmik paremale Rautee tn - Suur-kaar - Tamme pst - Soinaste ja vastupidisel suunal sõidab nr 19 Soinaste - Tamme pst - Suur-kaar - Raudtee (paremale) - Aardla.

Mõlemad Raudtee bussipeatused on nihutatud ajutiselt Soinaste tänavalt Raudtee tänavale. Riia tänava suunas liikuv buss peatub peale ringristmiku raudtee poolsel küljel. Televisiooni bussipeatus on edasi nihutatud Tamme pst - Soinaste ristmikule, Lemmatsi bussipeatus on viidud Suur-kaar - Räni ristmiku juurde. Käo bussipeatus on ajutiselt suletud.