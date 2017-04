Rõõm oma tegevusest on palju suurem, kui seda teistega jagada ja ka osalejate silmis heameelt näha. See on üks põhjusi, miks Big Band Tartu korraldab Emajõelinnas nüüd kolmandat aastat Happy Big Band Weekendi, mille üks seekordseid orkestreid on maailmas ainulaadne, sest koosneb kutselistest pilootidest.