Seksivate tudengite maal valmis kiiresti vahetult enne näitust

Kiiresti valminud maalil on misjonäriasendis seksimas noor mees ja naine. Neiul on jalas villased sokid. Akna taga on rohelus ja tulbid, voodi all tolmurullid, voodi ees filosoofiline kirjandus, mida nuusutab kass.

Voronja galerii seekordne korternäitus asub Gea Kangilaski, tema tütre Pääsu ja nende kassi Sissimardi kodus Supilinnas Lepiku 3-1a. Oma loominguga on Kristina Viina kõrval väljapanekus esindatud Kairo, Tea Lemberpuu, Marin Laes, Gabriela Liivamägi, Marge Nelk, Merca, Kristiina Põllu, Kärt Rebane, Mari-Ann Remmel ja korteriperenaine ise.

Supilinlannade loomingu väljapanekut saab vaadata veel vaid 22. ja 23. aprillil kell 12-17.