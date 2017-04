Tartu Elektriteater rullis saalis lahti ehtsa muru

Eile õhtupoolikul rullisid saalis muru lahti ja tassisid kive intensiivravihooldusõde Kristine Palm, tudeng Martin Teder ja gümnasist Oskar Post. Nad on Tartu Elektriteatri vabatahtlikud abilised. Elektriteatri visionääri Andres Kautsi sõnul on loodus ning eriti park ja pargimuru olulisel kohal Jaapani suurmeistri loomingus. «Tema filmides on väga palju maalilisi looduskaadreid,» lisas ta.

Seanssidel saab vaadata kõiki Jaapani suurmeistri 11 täispikka animafilmi, mis on valminud aastatel 1979-2013 ning mille hulgas on ka «Vaimudest viidud», «Minu naaber Totoro» ja «Printsess Mononoke». Esimesed kolm seanssi on täna – üks oli kell 14, teised algavad kell 18 ja 20.15, reedesed on kell 18 ja 20. Miyazaki filme jätkub ka laupäevaks, pühapäevaks ja esmaspäevaks.

Üks tema filmide peategelasi tuleb ka kolmemõõtmelisena kinoliste hulka. Nimelt valmis Elektriteatri ülemisel korrusel Totoro, suur kui heinasaad.