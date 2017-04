Nädalavahetuse heitlik ilm paneb rattaralli korraldajad tagavaraplaanile mõtlema

Kui praegune prognoos püsima jääb, mille järgi lubab laupäevaks 3-4 kraadi sooja ja paduvihma, tuleb Ülenurme-Haaslava rattaralli peakorraldaja Rene Mandri sõnul paraku kasutada tagavaraplaani ja distantse poole võrra lühendada. Mandri kinnitas, et võistlus kindlasti ära ei jää.

Mandri selgitas, et kehv ilm rada oluliselt ei mõjuta, kuid vihmaga pikka distantsi sõita on väga ebamugav. «Ükskõik kui hea spordiriie võistlejal on, see vettib siiski läbi. Kui ta on juba läbi vettinud ja temperatuur on nii madal, hakkab mingist momendist väga külm. Sellest tulenevalt ei ole vaja distantsi nii pikaks viia, sest sõitmine muutub väga ebamugavaks,» rääkis Mandri.

Rattaralli korraldaja jälgib kogu aeg ilmaprognoosi ja ilmateade muutub pidevalt. Kuna prognoos on niivõrd vahelduv, saab Mandri sõnul kindla otsuse võistlusdistantside muutmise kohta teha alles võistluspäeva hommikul.

Praegu on mõlemale distantsile registreerunud kokku 160 võistlejat. Eelmisel aastal oli see number samal ajal umbes 260. Mandri ütles, et sportlased on end kirja pannud, kuid harrastajad on ettevaatlikud. «See kadu on harrastajate arvelt,» täpsustas ta.

Kui ilm võistlust ära ei riku, antakse Ülenurme-Haaslava rattaralli pikemale distantsile start laupäeval, 22. aprillil Tõrvandi Tartu terminali eest kell 12.10. Lühema distantsi start on kümme minutit hiljem. Kiiremad peaksid pika maa läbi sõitma umbes 2 tunni ja 10 minutiga.

Lisaks põhisõitudele on hommikul kell 10 kavas lastesõidud. Lapsed saavad mõõtu võtta kolmel erineval distantsil: 400 meetrit, 800 meetrit ja kaks kilomeetrit.