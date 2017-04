Tudengid, aeg on nina õue pista!

Tudengipäevade meediajuht Johanna Lehtmets selgitas, et punase-valgetriibulise kilelindiga piiratud tudengitoaga tahavad korraldajad anda üliõpilastele märku, et aeg on lõpetada ninapidi umbses toas arvuti taga seriaalide vahtimine või sotsiaalmeedias aja surnuks löömine ja tulla õue.

Need, kes olid juba tänase kevadpäikese peale nina välja pistnud ja sattusid Kaubamaja kõrval olevast tudengitoast mööduma, võisid aga istuda ostukärudesse ja saada osa raputavast kärutakso sõidust.

Ostukärudes istuvad Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi abituriendid Artur Toikka (vasakul) ja Tamor Haabmets. / SILLE ANNUK

Seda võimalust kasutasid Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi abituriendid Artur Toikka ja Tamor Haabmets, kel oli täna viimane koolipäev. Rõõmsa üllatusena said nad teada, et esmaspäeva hommikul avatakse tudengipäevad traditsioonilise pannkoogisöömisega Tartu raeplatsil.

See tähendab, et noormehed, kes loodavad sügisel tudengistaatusesse tõusta, saavad enne esmaspäevast esimest riigieksamit raeplatsil kõhu täis süüa. Artur Toikka rääkis, et osales eelmise aasta tudengipäevadel kastironimisvõistlusel, ent ta pole kindel, kas tänavuse eksamiralli kõrvalt sellisteks lõbustusteks aega leiab.

Esmaspäeval algava festivali esimese päeva lõpetab tudengite öölaulupidu, mis toimub tänavu esmakordselt Raadil Tartu lumepargis ning kuhu pääsemiseks tuleb lunastada eurone pilet. Tudengipäevade kodulehelt näeb festivali kogu nädalakava.