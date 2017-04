Kunstikooli moeetendus üllatab tänavu omamoodi modellidega

Tänavu toimub MPT Eesti Rahva Muuseumi ajutiste näituste saalis. 2017. aasta etendus kannab pealkirja «MANA». Esitlemisele tuleb kümme kollektsiooni, millest kaheksa on Eesti noorte moeloojate disain. Kaasa löövad veel kaks välismaa disainerit. Etenduse lavastaja on tänavu Barbara Lehtna.

MPT üks korraldajatest Kairi Lentsius rääkis, et «mana» on selline vanemat sorti sõna, mis publikule annab natukene aimu, mida võib laval näha. Lentsiuse kinnitusel on sõnast tulenevalt etenduse kujunduslik ja üleehituslik pool natuke postapokalüptiline. Selles on Lentsiuse kinnitusel palju rõhku pandud ruumikujundusele. Lavastusse on kaasatud ka erinevaid muusikuid.

Teistmoodi modellid

Moeetenduse korraldajad on läbi aastate rõhutanud, et etenduses osalevad modellid ei pea olema professionaalsed, vaid võivad olla samuti tavalised inimesed tänavalt. Sellel aastal on otsitudki etenduse jaoks värvikaid tegelasi, et laval toimuv oleks võimalikult mitmekesine. Nii võibki laval näha nii mitmikuid, habemega mehi, keskealisi prouasid kui ka tätoveeritud inimesi. Lentsius lisas, et etendusele sooviti kaasata ka kulturiste, aga need riided, mis disainerid plaanisid õmmelda, ei mahtunud paraku neile selga.

Modellid on väga suur osa lavastusest. «Lavastaja tegi omapoolsed ettepanekud, keda ta lavastuslikus pooles ette kujutab ja kooskõlastas selle disaineritega,» lausus Lentsius.

Etendus «MANA» kestab poolteist tundi ja on ette valmistatud spetsiaalselt laupäevaseks ürituseks. Kairi Lentsius arvas, et «MANA» pakub eelkõige lavastuslikku elamust, milles näeb, kuidas moedisaini esitleda lavastuses nii, et see saab etenduse osaks. Etendus algab 22. septembril Eesti Rahva Muuseumis kell 21.

Etendusel astuvad üles:

Mirjam Kalmann kollektsiooniga «HÄPIEST»

Kristin Mällo «INSOMNIA»

Getter Tamme ja Merje Niinepuu «KuduMudu»

Mari-Triin Kirs, Siiri Nool, Anastasia Rikk, Mairi Sild ja Helene Puusep «MMASH»

Anneli Arro, Liina Adamson-Ehte «Palavik/Fever»

Anna Karakjan «Paralleelreaalsus»

Laura Viia «Pattern on pattern»

Annika Kiidron «THE CULT»

Emilia Kärkkäinen (Soome)

Pretty Ugly (Läti)