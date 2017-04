Sebe pidas uue bussidepoo sarikapidu

Mullu veel saaki kandnud astelpajuistanduse asemel on valmis killustikplats, platsialused torutööd tehtud, hoone karkass on püsti, seinapaneelidest on 80 protsenti paigas, katuse kandeplekk on ka paigas ja käivad soojustustööd.

Pisut enam kui kahe kuu pärast hakkavad seal seisma ja hooldust saama Sebe linnaliinibussid, mida ühtekokku on 65, lisaks veel Eesti Bussi ja Lux Expressi bussid.

Uue bussidepoo rajamine läheb maksma umbes kaks miljonit eurot, ütles Mootor Grupi kinnisvarajuht Tarmo Potter.