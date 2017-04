Fotouudis: Tartu tudengid avaldasid toetust Kesk-Euroopa ülikoolile

Budapestis tegutsev Kesk-Euroopa ülikool (CEU) on rahvusvaheliselt hinnatud ülikool, mis on andnud suure panuse Kesk- ja Ida-Euroopa ühiskonnaellu. Ka paljud Tartu ülikooli vilistlased on jätkanud õpinguid CEUs. Hiljuti Ungaris vastu võetud seadusemuudatused mõjutavad ülikooli aga oluliselt, tehes CEU edasise tegutsemise sisuliselt võimatuks.

/ Kristjan Teedema

Ürituse korraldaja, Skytte instituudi rahvusvaheliste suhete magistrandi Gert Siniloo sõnul oli toetusaktsioon tingitud murest CEU sõltumatuse pärast.

«See on otsene rünnak akadeemilise vabaduse pihta,» rääkis Siniloo. Ta tõdes, et kui need seadusemuudatused jõustuks, muutuks CEU jätkamine Budapestis väga keeruliseks, sisuliselt võimatuks.

Gert Siniloo avaldas lootust, et ehk sunnivad paljud kõikjal Euroopas toimuvad CEUd toetavad meeleavaldused Ungari valitsust oma otsuseid üle vaatama. «Pühapäeval avaldas Budapestis CEU toetuseks meelt 70 000 inimest ning eile tuli ka uudis, et üks Ungari minister oli öelnud, et nad on valmis CEUga kõnelustesse asuma. Igal juhul peab Ungari valitsus mõistma, et selline otsene rünnak akadeemilise vabaduse vastu ei jää tähelepanuta,» ütles Siniloo.

Ta lisas, et ka meil Eestis peaks korda minema see, kui hakatakse ründama teadlasi või tehakse nende tegevuse jätkamine väga keeruliseks. «Oluline on meeles pidada, et rünnak akadeemilise vabaduse ja Kesk-Euroopa ülikooli pihta on üksnes järjekordne aste Ungaris juba aastaid kestnud demokraatia ja kodanikuõiguste allakäigutrepil,» nentis Gert Siniloo.