Annelinnast kaob parkimiskohti, õnneks tuleb neid ka juurde

Tartu linnavalitsus on välja kuulutanud riigihanke Krõlli lasteaia kõrval aadressil Anne 67a asuva parkla uuendamiseks ja laiendamiseks.

«Anne kiirele ehitatav kergliiklustee teeb jalakäijate elu paremaks, autojuhtidel aga halvemaks,» tõdes Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teedeteenistuse juhataja Urmas Mets. «Seal on parkimisega niigi pingeline olukord, viiekorruseliste majade elanikud on esitanud päris palju pretensioone. Nüüd halveneb olukord veelgi, sest osa parkimiskohti läheb kaduma.»

Kõigile ja tasuta

Ta selgitas, et uuele kergliiklusteele tulevad pingid ja muud linnaruumi elavdavad elemendid, need kõik vajavad aga ruumi, maad. Sellepärast suurendataksegi Krõlli lasteaia kõrval olevat praegust, silma järgi paarikümnekohalist Anne 67a parklat haljasala arvelt.

Pärast uuendamist on seal autodele 106 kohta, sealhulgas kaks invakohta. «See tuleb kõigile avatud tasuta parkla, mida võivad kasutada ümbruses elavad inimesed ning emad-isad, kellel on seal kõrval asuvasse lasteaeda asja,» ütles Urmas Mets.

Töö prognoositav hind on ligi 200 000 eurot, täpne hind selgub pärast hankele tulnud pakkumiste läbivaatamist. Teedeteenistus on parkla rajamiseks ette näinud kolm kuud lepingu sõlmimisest, seega peaks töö tehtud olema augusti teises pooles.

Teine parkla kavandamisel

Annelinnas on kavandamisel teinegi avalik tasuta parkla. See tuleb Nõlvaku tänava äärde, Mõisavahe tänava lähistele. «Seal on nüüdki väike parkimisplats, kus autosid hoitakse, nagu heaks arvatakse,» märkis Urmas Mets.

Nõlvaku tänava kuni 60-kohaline parkla on projekteerimisel. Korrektse parkimiskorralduse, ajakohastatud valgustuse ja sademevee ärajuhtimise lahendusega parkla rajamiseks kulub praeguste arvestuste järgi ligi 80 000 eurot. Seda raha taotleb linnamajanduse osakond Tartu tänavusest esimesest lisaeelarvest.

«Nõlvaku tänava parkla leevendaks kohalike elanike vajadusi ja seda saaksid kasutada ka Tartu külalised pargi ja sõida põhimõttel,» ütles Urmas Mets. «Kaugemalt tulijad saaksid seal auto linna äärde jätta ja liigelda Tartus ühistranspordiga.»