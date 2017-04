Annelinnas hakkavad õitsema sajad roosid

Ümmargune 368 ruutmeetri suurune peenar on kujundatud päiksena, mille kesksest südamikust hargnevad igasse suunda «päikesekiired». Peenrasse on istutatud kolme sorti roose: Kanada roos Morden Sunrise, floribundroos Aprikola ja pinnakatteroos Amber Sun. Tegemist on roosimaailmas kõrgelt tunnustatud sortidega, mis on vastupidavad ja sobivad hästi linnahaljastusse.

Hakkepuiduga kaetud peenral ei ole praegu tagasi lõigatud roosiistikud nähtavad. Paari nädala pärast hakkavad pungad puhkema ja roosiread ilmuvad nähtavale. Haljastajad paluvad inimestel hakkepuiduga kaetud alale mitte astuda, sest on oht värskelt istutatud taimi kahjustada.

Roosipeenra projekteeris Eesti Roos OÜ, selle rajas OÜ LilleMetsad ja hooldama hakkab Arika Grupp OÜ.