Maamess on igal aastal järjekindlalt purustanud külastajate ja osalejate rekordeid. Siiski on mõni asi jäänud veerandsajandi jooksul muutumatuks. Nimelt on üks ettevõte suutnud osaleda kõikidel senitoimunud maamessidel ning jätnud ka enda messiplatsi aegade algusest samasse paika.