Tartu üldplaneeringu järgmine arutelu keskendub ligipääsetavusele

Tartu abilinnapea Jarno Lauri sõnul soovib linnavalitsus paremini arvestada erinevate kasutajagruppide vajadustega. «Üldplaneeringu eesmärk on tagada hea linnaruum kõigile kasutajatele. See tähendab, et universaaldisaini nõue ja tähelepanu ligipääsetavuse tagamisele läbib punase niidina mitmeid planeeringuvaldkondi, ennekõike muidugi avaliku ruumi, eriti liiklusruumi kujundamist ja ühistransporti käsitlevaid üldplaneeringu peatükke. Oleme kutsunud erivajadustega inimeste organisatsioone arutlema, kas üldplaneeringus kavandatu on piisav,» rääkis Laur.

Uue üldplaneeringuga saab tutvuda Tartu linna kodulehel, raekoja infokeskuses ning Küüni ja Poe tänava nurgal olevatel infostendidel. Ametlikke ettepanekuid üldplaneeringu kohta saab teha kuni 28. aprillini kas Tartu linnavalitsuse postiaadressil (Raekoda, Tartu 50089) või meiliga aadressil lpmko@raad.tartu.ee. Oma ideed võib jätta ka ideekorje kaardile, mille leiab üldplaneeringu kodulehelt: www.tartu.ee/uldplaneering.