Galerii: väikesed ja suured seiklushundid avastasid Veeriku põnevaid paiku

Kõige pikem on 21 kontrollpunktiga 4,3-kilomeetrine rada, ent orienteeruda saab ka 2,9- ja 2,2- (mõlemal 14 kontrollpunkti) kilomeetrisel rajal. Mudilastele ja koolieelikutele on mõeldud kaheksa kontrollpunktiga ühekilomeetrine rada, mille läbimine on võimalik ka lapsekäruga ning lastel jalgrattaga. Võimalik on läbida ka just endale sobiva pikkuse ja kontrollpunktide arvuga rada.

Sari jätkub järgmisel kolmapäeval Ihastel; 3. mail saab orienteerudes tutvuda Tammelinna ja 10. mail Tähtvere linnaosa huvitavate kohtadega.