Täiskasvanuid oodatakse välitreeningutele

Tartu sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree rääkis, et välitreeningutega soovitakse muuta inimeste tervisekäitumist sportlikumaks ning julgustada neid kasutama kodulähedasi treenimisvõimalusi linna rajatud spordiväljakutel.

Treeningutel õpetatakse üldisi treeningupõhimõtteid ja tutvustatakse olemasolevate vahendite võimalusi. Eelmisel aastal korraldati Tartus pilootprojektina viis välitreeningut, kuhu registreerus 59 inimest.

«Tervise arengu instituudi andmetel ei tegele ligi pool Eesti täiskasvanud elanikkonnast regulaarse tervisespordiga - 42% täiskasvanutest tegeleb tervisespordiga harvem kui kord kuus,» märkis Sirje Kree.

Füsioterapeut valib harjutused vastavalt treeninggrupile, lähtudes sellest, kas tegemist on algajate, kesktaseme või edasijõudnute grupiga. Et treeningust oleks rohkem rõõmu, soovitame registreeruda treeningule, mis vastab inimese treenitusele (algaja, kesktase, edasijõudnu).

Algajate grupi võivad valida need, kes ei treeni üldse või teevad seda väga ebaregulaarselt. Kesktaseme grupis on harjutuste tempo mõõdukas ning sinna võivad registreeruda inimesed, kellel on varasem treeningkogemus, kuid ei tee regulaarselt jõutrenni.

Edasijõudnute treeninggruppi on oodatud eelkõige inimesed, kellel on eelnev jõutreeningukogemus ning kes soovivad suvisel ajal jõutreeningut teha ka välitrenažööridel. Lähtuvalt registreerimisel antud infost, grupi suurusest, osalejate vanusest ja eelnevast treeningkogemusest leitakse treeningu käigus võimetekohased harjutused kõikidele osalejatele.

Ühes treeningus saab osaleda 12 inimest. Osalemiseks peab täitma elektroonilise registreerimisvormi ning sotsiaal- ja tervishoiuosakond teatab, kas soovija on treeningule registreeritud ning annab juba ka täpse info treeningu toimumise kohta. Ootamatute ilmaolude tõttu treeningu ärajäämisel võetakse registreerunutega ühendust.

Treeningute ajakava.

24. aprillil kell 18.15-19.45 algajatele Tähtvere laste- ja noortepargi spordiväljakul (Tähtvere rulapargi juures)

26. aprillil kell 17.15-18.45 kesktasemele Tähtvere spordipargis (laululava taga)

3. mail kell 17.15-18.45 edasijõudnutele Anne kanali spordiväljakul (Turusilla poolne spordiväljak)

8. mail kell 18.15-18.45 algajatele Linnaujula spordiväljakul (Emajõe rand Lodjakoja juures)

10. mail kell 17.15-18.45 kesktasemele Sanatooriumi parkmetsa spordiväljakul (Raja tänava park)

15. mail kell 18.15-19.45 edasijõudnutele Annelinna spordiväljakul

17. mail kell 17.15-18.45 algajatele Vabaujula spordiväljakul (Emajõe rand laululava taga)

22. mail kell 18.15-19.45 kesktasemele Jaamamõisa spordiväljakul

24. mail kell 17.15-18.45 edasijõudnutele Tamme staadionil

29. mail kell 18.15-19.45 algajatele Ropka pargi spordiväljakul

5. juunil kell 18.15-19.45 kesktasemele Descartes’i ja Hansa kooli spordiväljakul

7. juunil kell 17.15-18.45 edasijõudnutele Ihaste spordipargi spordiväljakul

Treeningud viib läbi SA Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku füsioterapeut Marko Treier.