Tüdrukutele mõeldud IT-päev murrab stereotüüpe

Arvutiteaduse instituudi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Mari Krusten rääkis, et IT-päeva eesmärgiks on tutvustada lähemalt eriala tütarlastele, kellel pole olnud võimalust sellega senimaani tutvust teha.

«Tütarlastest õppurite osakaal arvutiteaduse õppekavadel on viimastel aastatel langenud, mis võib olla seotud sellega, et eriala peljatakse sellest tegelikult täpsemalt teadmata. Tahame näidata, et ITs edukaks saamisel on kõigil võrdsed võimalused, olenemata soost või varasemast hariduslikust taustast,» rääkis Krusten.

IT-päeva keskmes on praktilised töötoad, kus saab ise proovida koodikirjutamist programmeerimiskeeles Python ning õppida oma veebilehte looma. Lisaks räägivad oma kogemustest IT-ga informaatika magistrant Annett Saarik ning ettevõtte Mooncascade tarkvaraarendajad Anna Bilmaijer ja Anneli Mutso. Pärast töötubasid saab teha tutvust ka TÜ arvutiteaduse instituudi arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse labori tegemistega.

IT-päev toimub Tartus, Ülikooli 17 (TÜ peahoonest üle tee). Osalemine on tasuta, registreerunutele pakutakse ka lõunat. Osalemine ei eelda varasemat kokkupuudet programmeerimisega, peamine on huvi ja tahtmine IT valdkonnaga lähemalt tutvust teha.

Registreerumine ja lisainfo: http://programmeerimine.ut.ee/