Tartlased hääletasid valdadega ühinemise vastu

Hääleõiguslikke tartlasi on ligikaudu 77 000. Seega osalus on alla ühe protsendi.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et järeldada saab üht: tartlasi see teema ei huvita.

Linnapea Urmas Klaas märkis, et kaks kolmandikku oli küll vastu, kuid selline küsitlus ei ole seaduse mõtte siduv ja see asjaolu kindlasti kahandab entusiasmi osaleda.

Klaasi sõnul on oluline tähele panna, et jutt on Tartuga sundliidetavatest omavalitsustest. Ei Tähtvere ega Luunja täida seaduses antud 5000 elaniku kriteeriumi, need vallad tuleb kellegagi liita. «Liitmine Tartuga on loogiline,» ütles ta.

Klaasi arvates on tartlaste meelsust mõjutanud vahepealne segadus Tartu linna õigusjärgsuse säilimise asjas. Osalus­­aktiivsus on linnapea hinnangul väike, sest ühinemisotsus ei puuduta ühtki Tartu elanikku isiklikult, ei mõjuta tema elukvaliteeti.

«Muidugi, Tähtvere suunal avarduvad puhkevõimalused ja Luunja puhul saab linnaga liita tiheasustusalad. Tekivad kindlasti uued bussiliinid,» ütles Klaas.

Möldri sõnul on küsitlusel saadud teave abiks valitsusele, samamoodi nagu Tartu volikogu otsus ühinemisettepaneku kohta. Volikogu arutab seda sel neljapäeval.

Luunja vallas ja Tähtvere vallas on liitumise üle küsitlus 23. ja 24. aprillil.