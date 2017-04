Ehkki üheksakümnendad olid justkui äsja ja tollased mängud on kõigil veel hästi meeles, selgub arvutamisel karm tõde, et sellest kümnendist on möödas oma veerand sajandit. Mänguasjamuuseum aitab tänasest seda heitlikku aega meenutada näitusega.