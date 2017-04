Uuenenud Aura terviseklubis on meestele ja naistele mõeldud ühine ala, kus on nii saunad, mullivannid kui sanaarium.

Aura keskuse juhataja Kairit Matto sõnul on kõige suurem ümberehitusega kaasnev muudatus see, et terviseklubi saunaalad ühendatakse.