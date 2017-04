Elamusretkel näeb Tartut öises valguses

Elamusretke korraldajate sõnul on praegu suurepärane aeg avastada heade mõtete linna põnevaid paiku ja nautida õhtust tuledesära. Lisaks Eesti Rahva Muuseumi ümbrusele uudistatakse ka kesklinna ja Emajõe kaldaäärseid ning otsitakse vastuseid küsimustele: kust avaneb parim vaade õhtusele Tartule? Mitu silda Taaralinnas on? Millised on Dorpati kaunimad vaated õhtuses tuledesäras? Kas Tigutorn meenutab viltust Pisa torni? Mida kaunist peidab öine Raadi lennuväli?

Plaanis on liikuda 2–3 tundi ning läbida selle ajaga 10–12 km. Elamusretkede Facebooki lehe fännidele on retk tasuta, kuid huvilistel palutakse end eelnevalt üritusele registreerida.