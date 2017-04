Eesti sulgpallijuuniorid näitasid end EMil heast küljest

Parima tulemuse Eestile tõid Kati-Kreet Marran (Nõo sulgpalliklubi) ja Mari-Ann Karjus(Tondiraba sulgpallikool), kes naispaarismängus mängisid ennast kahe võiduga Bulgaaria ja Inglismaa paaride vastu viiendale kohale. Teiskordselt Euroopa juunioride meistrivõistlustelt naispaarismängus medalit paraku võita ei õnnestunud, sest veerandifinaalis osutus teise paigutusega Poola paar tugevamaks.

Meespaarismängus jõudsid teise ringi paigutatud Marcus Lõo (Triiton) ja Karl Kert(Triiton) võiduga tugeva Läti paari vastu üheksandale kohale. Asetatud Tšehhi paar pääsuks veerandfinaali jäi sel korral veel liiga suureks pähkliks.

Koondise peatreeneri Rainer Kaljumäe sõnul õnnestus noortel välja võidelda kaks head kohta väga tugevas konkurentsis, mis on hea saavutus. «Kui vaadata maailma edetabelit, siis on Euroopa sulgpall edasi läinud, mis tähendab ühtlasi seda, et heade tulemuste tegemiseks peab mängijate tase olema väga kõrge.» Tulemuslikus mõttes pidas peatreener Euroopa viiendat kohta väärt saavutuseks ja ta leidis, et nii kõrgeid kohti enamasti ei saavutata, mis näitab potentsiaali.