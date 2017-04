Nikita Stepanenkov on alles 12-aastane poiss, aga on breiktantsus juba nii osav, et 16-aastased kutsusid ta oma meeskonda. Ja hästi tegid, sest nii tuli sellele tiimile laupäeval Athena keskuses tänavatantsu Eesti lahtistel meistrivõistlustel esikoht. Sealsamas tuli Nikita Eesti meistriks ka kuni 12-aastaste vanuserühmas. Televaatajad teavad teda aga saatesarjast «Väikesed hiiglased».