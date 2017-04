Kvissental kasvab, uues piirkonnas algab ehitus

Uue elurajooni esimese eramu projekteeris arhitekt Vilen Künnapu. 225-ruutmeetrise maja alumisel korrusel on hall, garaaž, abiruumid, saun, köök ja läbi kahe korruse ulatuv elutuba. Teisel korrusel on magamistoad ja vannitoad.

Hoone peafassaadi ilmestavad kaks suurt akent, üks neist ring ja teine kolmnurk. Eramu elutoa lõuna- ja läänefassaad on klaasitud ning kaetud roostevabast terasest päikesekaitse ribidega.

Maja on monteeritavast raudbetoonist, interjööris valitsevad puitpõrandad ja värvilised betoonseinad.

Tartu linn on kinnitanud Kvissentali hoonestuskava, taristu on valmis. «Esimese eramu ehitusluba on käes ja kopp lüüakse peagi maasse,» kinnitas Fausto Capitali juhatuse liige Sven Mihailov. Ta lisas, et peale eramute valmivad piirkonnas selle aastal lõpus ka esimesed ridaelamud, mille arendaja on OÜ Villaare.