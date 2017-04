Tartus algas metallinädal

Viiel päeval korraldatakse Tartu põhikoolide 7. - 9. klasside õpilastele masina- ja metallitööd tutvustavaid loenguid, demoesinemisi ning avatud on ka töötoad. Kohal on tehnobuss Lätist. Selle sisustus annab õpilastele ülevaate nüüdisaegsest metallitööst arvutite kaasabil.

Tartu Tamme kooli direktor Vallo Reimaa märkis, et nende kool võttis pakutavast täispaketi. Tema arvates leiab nädalast enda jaoks midagi huvitavat iga osalev klass. «Meie eesmärk on äratada õpilastes huvi insenerikutse vastu,» sõnas Reimaa ja avaldas arvamust, et tänapäeva metallitöö on suuresti suunatud mõtlemisele.

Metallinädala raames saavad Tartu õpilased käia ka eksursioonil Vahi tehnopargis asuvas Hanza Mechanics tehases.