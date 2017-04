Miks mitte lõunaks natuke naati või pisut võililli?

Vanad eestlased tundsid ligi 200 looduses kasvavat söödavat taime, millest nüüd on saanud tülikad umbrohud. Näitusel «Umbrohi taldrikul» on nii pottides kui ka herbaarlehtedena väljas paarkümmend liiki taimi, mis kõik sobivad toidu valmistamiseks.

«Tegemist on ajas areneva näitusega,» ütles näituse korraldaja, botaanikaaia aednik Kristine Fenske. «Nii nagu kevadel tärkab ja areneb loodus, võib ka näitusel pottides näha arenevaid ja üha suuremaks kasvavaid taimi. Botaanikaaeda on seega põhjust tulla mitu korda, sest mai lõpus on näitusel sootuks teine nägu kui praegu.»

Lisaks ülevaatele söögikõlblikest taimedest jagatakse 28. maini väljas oleval näitusel retsepte, vastata saab viktoriiniküsimustele ning korraldatakse ka degustatsioone.

20. aprillil kell 15 algab näitusel ja kasvuhoonetes tasuta ekskursioon, kus Kristine Fenske tutvustab, millised aianurgas kasvavad taimed sobivad kevadel värskesse salatisse.

25. aprillil tutvustakse õpitoas esivanemate toidulaual olnud looduslikke toidutaimi. Uuritakse, kas võilill, naat ja teised umbrohuks peetud taimed kõlbavad süüa ning kuidas neid roogades kasutada.

Näitusele ja õpituppa pääseb botaanikaaia piletiga. Õpitoast huvitatud inimestel tuleb end enne registreerida aadressil botaed@ut.ee.