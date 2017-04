Tagurpidi maja sarikapeo pärg võeti maha jalad maas

«Kuna ma ise kardan kõrgust, meeldib mulle väga sellist pärga maha võtta,» sõnas OÜ Peapeal nimel Kuldar Leis. Pärga hoidva prussi saagis Leis läbi koos Tartu linnapea Urmas Klaasi ning oma äripartnerite Indrek Taukari ja Meelis Krämanniga.

Suure tõenäosusega juunis rahvale avatav turismiatraktsioon on tänaseks jõudnud nii kaugele, et maja seinad, põrand ja katus on paigas ning peagi algavad siseviimistlustööd. Täna keskpäeval pidulistele korraldatud jalutuskäik tekitas emotsioone aga juba praegu ning kõik, kes majja sisse astusid, ei varjanud oma hämmingut. Lisaks sellele, et maja on tagurpidi, on see ka kerge kalde alla.