Videoblogi jälgib Tartu ülikooli raamatukogu remondiaegset tööd

«Meie videopäevik hakkab kajastama nii raamatukogu teenustega seonduvat kui ka sündmusi ja arenguid, mis raamatukogu puudutavad,» on kirjas vlogi «Mis toimub?» esimeses postituses. «Esimeses osas näitame, millises seisukorras on hoone, mis nüüdseks juba 10 kuud remondis on olnud.»

Tartu ülikooli siseveebi kasutajad said teate, et sissekanded vlogisse tehakse iga kahe nädala järel ning eesmärgiks on hoida lugejaid kursis kõigega, mida raamatukogus tehakse.

«Kuna meie maja on praegu lugejatele suures osas suletud, siis on tekkinud palju küsimusi, et mida te seal üldse teete,» rääkis TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik. «Vlog on suurepärane võimalus näidata, millega raamatukogu igapäevaselt tegeleb.»

Vlogi sissekannetes astuvad üles nii raamatukogu töötajad kui ka külalisosalejad. Esimese osa peategelane on direktori kõrval raamatukogu kogude direktor Kristina Pai. Juba teises osas näevad vaatajad ühte tuntud Tartu inimest, kes käib TÜ raamatukogus praegu väga harva.