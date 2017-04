Tartus tuleb nädala alguses suur töömess

Töömessi eesmärk on viia kokku tööotsijad ja -andjad, tutvustada Eesti Töötukassa võimalusi ning jagada välisriigis töötamisest või õppimisest huvitatud inimestele informatsiooni elu- ja töötamistingimuste kohta Euroopas.

Terve päeva vältel on võimalik osaleda erinevates tööotsingut ja karjäärinõustamist toetavates töötubades ja kuulata ettekandeid. Samuti on terve päeva jooksul on võimalik saada individuaalset karjäärinõustamist.

Töömessi uksed on avatud kell 10 -16. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.