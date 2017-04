Laupäevasel tiitlivõistlusel selguvad tänavatantsumeistrid

Võistlema on lubanud tulla osalejad Valgevenest, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest. Loomulikult on kohal ka Eesti enda tipptantsijad.

Esmakordselt proovitakse Põhja-Euroopas hiphop kategoorias World Dance Battle (WDB) formaati, sest Battle of Est 2017, mille eelvoorudeks on ka tiitlivõistlused, teeb nii-öelda ülemistes tantsustiilides uuenduse. Võistlusel on see heaks proovikiviks nii korraldajatele kui ka tantsijatele, et aimu saada, millega on tegu. Seda hindab ja viib läbi WDB peakorraldaja Kanon Prantsusmaalt.

Teiseks võistluskategooriaks laupäeval on breik. Seal võisteldakse erinevates vanuserühmades ja nii meeskondlikes kui ka individuaalsetes lahingutes. Solo-võistlusena on eraldi mõõduvõtt tüdrukutele.

Võistluspäev algab kell 11 ja lõppeb orienteeruvalt kell 19.

Tiitlivõistus sai 2003. aastal alguse Tartust. Vahepealsetel aastatel on üritus toimunud Paides, Pärnus, Jõhvis, Tallinnas ja Sillamäel.