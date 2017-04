Eesti Rahva Muuseumi toimetatud Evelin Ilvese kleite näeb sügisel

ERMi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand kinnitas, et kuigi praegu ei ole kleitidest tehtud väljapanekut, saavad külastajad edaspidi siiski kleite vaatama tulla.

Juuni lõpu poole avatakse muuseumis suur rahvarõivaste näitus, kus on väljas 150 erinevat komplekti. Kõik kihelkonnad on kaetud, millest osa on ka sellised, mida avalikkus üldse ei tunne ja mis pole eriti kasutuses.

Sügisel tehakse raharõivaste näitusele lisaks kunsti-, disaini- ja moenäitus, kus peamiselt püütakse näidata, kuidas on rahvarõivaste kultuur edasi arenenud. «Üks osa sellest on näidata samuti Evelin Ilvese aastapäevaballide kleite,» sõnas Tarand. Tarand ütles, et praegu on raske öelda, kas väljas on kõik muuseumisse jõudnud kleidid või mitte, sest veel pole selge, kui palju kleite näitusele mahub.