Teisipäeval võhivõõrast noaga rünnanud mees on varem tapmise eest kinni istunud

Heausklik 43-aastane mees, kes teisipäeva õhtul kella poole kaheksa ajal Laial tänaval keeldus silmnähtavalt purjus 47-aastasele Vjatšeslavile suitsu pakkumast, ei osanud ilmselt uneski arvata, et suitsu andmisest keeldumisele vastab Vjatšeslav talle noahoobiga.

Vahistamisel selgus, et Vjatšeslavil oli kaasas lausa kaks nuga. Olgugi, et ohvri vigatsused olid kerged, otsustas lõuna ringkonnaprokurör Toomas Liiva täna hommikul Tartu maakohtult taotleda Vjatšeslavi kaheks kuuks vahi alla võtmist.

Põhjuseid, miks Vjatšeslavi on tarvis vahi all hoida, jagub küllaga. Varem on meest vägivallatsemise eest korduvalt kriminaalkorras karistatud ning ta on muuhulgas üle viie aasta vangis olnud ka tapmise pärast. Täna hommikul Tartu maakohtus peetud istungil rahuldas kohtunik Ingeri Tamm ringkonnaprokuröri taotluse. Vjatšeslavi vahi alla võtmiseks.

Enne kohtuistungi algust küsis Vjatšeslav oma kaitsjalt Aivar Kellolt, kus teisipäevane sündmus üldse aset leidis. Kahtlusaluse väitel ei mäleta ta toimunust midagi. «Ärkasin kaineris ja riideidki polnud seljas. Kuhu ma need noad üldse panna sain,» oli Vjatšeslav hämmeldunud.

Tema kaitsja Aivar Kello ja prokurör Toomas Liiva rääkisid Vjatšeslavile, kus sündmus aset leidis ning ilmselt võeti Vjatšeslavilt tema riided uurimistoimingute tarvis ära.

Kohtuistungi alguses palus kaitsja ajakirjanikul ja fotograafil istungi ajaks kohtusaalist lahkuda.