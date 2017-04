Avariis hävinenud kõrgusvärav ootab remonti

Pääses silla alt läbi

Kõrguskabariidiväravad paigutatakse tunnelitesse ja sildade alla minevatele teedele seetõttu, et olla autodele kõrgusmõõduks. Auto, mis selle alt läbi mahub, pääseb ka silla alt läbi ning ei jää tunnelisse kinni. Antud juhul on tegemist huvitava juhtumiga, sest kõrguskabariidivärava rusud on lamandunud kesklinna suunas. Ka värava aluspostid on samas suunas viltu, mis annab tunnistust sellest, et auto tuli Ihaste poolt, mahtus läbi esimese värava ja viadukti alt, kuid niitis viimase kõrgusvärava ikkagi maha.

Ihaste teel liiklusõnnetuses purunenud kõrguskabariidivärav. Foto: Kristjan Teedema.

Linna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis märkis, et treilerauto saabus tõesti Ihaste poolt. Masin riivas esimest kõrgusväravat, sõitis silla alt läbi nii, et koorem kriipis viadukti betoonplaadi alla kriimud ja takerdus siis linnapoolsesse väravasse. See langes pikali. Tänav oli liiklusõnnetuse tagajärgede likvideerimise ajal suletud, täpsustas Nelis. Talle teadaolevalt tegi politsei autojuhi kindlaks. Väidetavalt rääkis juht politseile, et ta ei märganud sõidu ajal kokkupuudet väravaga, ega tee kohal kõrguva sillaga.

Asfaldile kõverdunud värav lõigati pooleks ning kumbki pool tõsteti tee serva, et saaks kiiresti autoliikluse taastada. Linna poolt viaduktile lähenedes on liiklejaile paigaldatud ajutine liiklusmärk, mis lubab mööduva auto suurimaks kõrguseks 4,2 meetrit.

Politsei kutsuti sündmuskohale 24. märtsil kell 10 hommikul, kinnitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk. Päästjad lõikasid teele kukkunud värava läbi ja painutasid detailid tänava äärde, et saaks uuesti liikluse avada. 1977. aastal sündinud Scania juht oli kaine. Ta võttis juhtunu osas süü omaks ning asja materjalid edastati kindlustusseltsi, täpsustas Keisk. Menetlust juhtunu osas ei alustatud.

Suhtleb kindlustusega

Selliste õnnetusjuhtumite puhul korvab tekkinud kahju reeglina kindlustus, rääkis Nelis. Tartu linnal on liikluskorraldusvahendite hooldamiseks ja taastamiseks sõlmitud leping KiirWarren.KL OÜ-ga. Kuna eeldatavasti ei pea linn värava taastamiseks maksumaksja raha kulutama, jääb remondi maksumuse arvutamine ja taastamistöö linna lepingupartneri ja kindlustusfirma ülesandeks.

«Remont tuleb kapitaalne,» tõdes Nelis ja avaldas arvamust, et ilmselt tuleb valada väravale uued tugisambad ning kogu metallosa välja vahetada.