Pea valmis lasteaiale jäi veel kaks puud ette

«Ega me ise ka selle pärast õnnelikud ole, kuid teist võimalust polnud,» ütles Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv. «Lasteaia õueala projekti tuli muudatus, projekteerija korrigeeris projekti. Pidasime nõu dendroloogiga, nende kaskede juured oleksid saanud kõvasti kannatada, kui lasteaia õue jalgtee tehakse, sest õueala on madalamal kui üldkasutatav kõnnitee. Need puud poleks seal ellu jäänud.»

Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse dendroloog Kaire Zimmer tõdes, et inimeste pahameel kahe suure kase mahavõtmise pärast on mõistetav. «Eelmisel aastal juba võeti seal puid maha ning ümbruskonna elanikele lubati, et see on kõik, rohkem puid ei puututa,» ütles ta.

Mullu läksid kõnealusel ehitusobjektil sae alla pärn, vaher, kask, pihlakas ja saarvaher. Dendroloogi sõnul oli täna maha saetud kaskedel suur osa juurtest juba läbi lõigatud, kuid sealsamas õuealal tuli veel kaevetöid teha. «Puude oksad oleksid hakanud kuivama, võrad olid neil üsna hõredad ja sellepärast polnud mõistlik neid kaski säilitada,» selgitas Kaire Zimmer.

Priit Metsjärv kinnitas, et rohkem puid sügisel avatava Naerumaa ümbrusest enam maha ei võeta.