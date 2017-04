Korporatsioon Sakala soovib osta ERMi endise näitusemaja Kuperjanovi tänaval

Korporatsioon Sakala vilistlaskogu esimees Mihkel Stamm märkis, et Kuperjanovi tänaval asuv endine ERMi näitusemaja on korporatsioon Sakala ajaloolise Tartu konvendihoone naabermaja, eelmise sajandi alguses kuulus see krunt korp! Sakalale ja tema liikmetele, seega soovib korporatsioon taastada ajaloolise järjepidevuse.

«Kavatseme investeerida hoone kordategemisse ning soovime sõlmida Tartu linnaga pikaajalise rendilepingu maja kasutamiseks. Kuna Tartu linn oli ka ise huvitatud hoone ostust, siis pakume linnale võimalust võtta hoone rendile, et seal saaksid hakata tegutsema Tartu sotsiaal- ja kultuuriasutused,» lausus ta.

Korporatsioon Sakala konvendihoone aadressil Veski 69 on muinsuskaitse all ning korporatsiooni huviks on selle ajaloolise hoone ümbrus säilimine ja see, et linn ei ehitaks sinna lisaks uusi maju, nagu kavandatakse Tartu linna üldplaneeringus.

1911. aastal valminud juugendstiilis konvendihoone projekteerisid Sakala tellimusel tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn. Teine ja ainuke näide 1910ndate aastate Soome arhitektuurist Eestis on sama tandemi poolt projekteeritud Rahvusooper Estonia hoone.

Hoone ehitati arhitekt Ain Amjärve projekti järgi aastal 1964 Tartu Raudteelaste Klubi hooneks, alates aastast 1993 tegutses seal ERMi näitusemaja.