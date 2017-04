Tartu aasta terviseedendaja on MTÜ Must Kast

MTÜ Must Kast on oma lühikese tegevusaja jooksul teinud koostööd nii õpilaste ja koolide kui tervisespetsialistidega, et tuua vaatajateni lavastusi, mis paneksid meid rohkem mõtlema ühiskonna valukohtadele ja ka neist tulenevatele tervise- ja sotsiaalprobleemidele.

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree märkis, et näiteks on MTÜ Must Kast oma lavastusega «5 grammi sisemist rahu» kõnetanud noori uimastisõltuvuse teemal ja lavastusega «Jõud» õpilaste omavaheliste suhete ja koolikiusamise teemal. Olulised on ka etendustele järgnevad vestlusringid, kus on võimalik nähtut üheskoos näitlejate ja spetsialistidega lahti mõtestada ja saada oma küsimustele vastuseid

Kree lisas, et teatri puhul oleks väga keeruline tõsta esile ainult ühte inimest, sest kogu meeskond panustab tartlaste terviseteadlikkuse tõstmisele ning seetõttu antaksegi esmakordselt terviseedendaja tiitel mitte üksikisikule, vaid asutusele.

Aasta terviseedendaja tiitlit antakse Tartus välja 2009. aastast.