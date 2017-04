Annelinnas redutanud kukk sattus varjupaika

Varjupaiga andmeil on kukke nähtud Annelinnas juba laupäevast saati. Kuke leidmiskohaks on varjupaiga kodulehel märgitud Anne tänav. Arvatavasti on kirjusulelise isendi puhul tegu noore kukega.

Kui linnu omanik välja ei ilmu, on seaduse järgi varjupaigal kohustus hoida kukke enda juures 14 päeva. Ent kortermajade vahel kevadet nautinud linnule on juba tekkinud uus huviline, kes on nõus kuke enda juurde võtma, kui kohustuslik hoiuaeg läbi saab.