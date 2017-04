Tavaliselt on Pirogovi plats juba esimestel soojadel kevadpäevadel rahvast täis. Tänavu niisugust pilti pikalt ei näe. Plats läheb remonti ja avatakse linnarahvale sügisel.

Kevadiselt soojad ilmad meelitavad igal aastal Pirogovi platsile nii tudengeid kui ka teisi tartlasi. Tuleb tõdeda, et paljud neist tarbivad alkoholi, sest lahjat alkoholi on lubatud seal juua. Tänavu jääb suvehooaeg seal lühemaks – plats jääb sügiseni suletuks, sest Pirogovil on plaanitud suured ehitustööd.