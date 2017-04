Alatskivi loss on Eesti parimate mõisate seas

Ligi 20 aastat tagasi algas Alatskivi lossi restaureerimine peale pikaaegset lagunemist. Restaureerimisel on järgitud algseid materjale, näiteks kiltkivikatust ja ruumilahendust. Lossi taastamise eestvedaja on aktiivselt uurinud arhiivimaterjale ja suhelnud lossiomanike järeltulijatega. Tänu sellele on tänaseks lossi interjöörid taastatud vastavalt algsele lahendusele ja lossi sisustuse valiku aluseks on fotod lossis olnud mööblist, maalidest ja valgustitest.

Parimad mõisad selgusid viies erinevas kategoorias: parim mõisamajutus, mõisaköök, mõisamajanduse edendaja, kultuurimõis ja parim mõisa restaureerimistegu. Samuti sai eriauhinna parim mõisate loo tutvustaja.

Parima mõisamajutuse tiitli sai Kõue mõis, parim mõisaköök asub Pädaste mõisas, mõisamajanduse edendaja tiitel läks Rägavere mõisa ning parima kultuurimõisa auhinna sai Raikküla mõis. Parim mõisate loo tutvustaja on aga Corelli Music.

Teist korda toimuva piduliku tunnustusürituse eesmärgiks oli laiemalt teadvustada mõisate rolli Eesti ajaloos ja kultuuris ning asjaolu, et mõisad on Eesti eri paigus olulised kohalikud tööandjad ning maaturismi arendajad.