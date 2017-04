Karlovlane pole rahul uue tänava võimaliku nimega: Öö seostub pimeduse ja hirmudega

Kohanimede määramisel on Eestis pikk ja põnev ajalugu. Pealinna tänavanimede ajalugu ulatub 14. sajandisse ning on sellest ajast alates üle elanud tormilisi aegu: on olnud kolmkeelseid tänavanimistuid, vaid eestikeelsetele nimedele üleminekut, seejärel Nõukogude võimule sobilikke nimemuudatusi ning vabaduse saabudes endiste nimede ennistamist.

Ka Tartus on tänavanimede ümber käinud palju vaidlusi nii ajaloos kui ka tänapäeval. Kindel on see, et teema on elanike jaoks oluline ning südamelähedane – tänava nimi on ju üks osa kodust ja selle identiteedist. Kindlasti mäletavad kõik igavesti oma lapsepõlvekodu või päris esimese oma kodu tänavanime.

Eesti Keele Instituudi osakonda juht peakeelekorraldaja dr Peeter Päll on kirjutanud artiklis «Eesti tänavanimede kujunemisest», et aadressinimedena on tänavanimed kohanimede kõige argisem kiht ning nimede panemisel tuleb arvestada pigem praktilisi kaalutlusi, nagu ühemõttelisus, selgus ja eksitava sarnasuse puudumine. Ka aastaid pealinnas tänavatele nime andmise komisjonis töötanud Marje Pukk on öelnud, et tänavanimel on ennekõike praktiline tähendus ning iga tänavale antava nime taga on aga oma lugu, see ei sünni uitmõttest ega kellegi tujust.

Kohanimede valikul tuleb lähtuda kohanimeseadusest (vastu võetud 05.11.2003, jõustunud 01.07.2004), mille kohaselt tuleb kohanime määramisel eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt. Samuti kui kohanime ei ole võimalik määrata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhimõtte alusel, eelistatakse nime määrates paikkonnaga seonduvaid kohanimesid või nimeobjekti iseärasustega seonduvaid kohanimesid.

Tartu Karlova piirkond, kuhu otsitakse uut tänavanime, seostub minule kui linnakodanikule eelkõige just sealse roheluse ning pargiga. Seega jääb arusaamatuks, miks ei võiks uus tänavanimi seda väljendada. Eestis on ajalooliselt väga palju kasutatud just loodusest tuletatud kohanimesid. Läheduses asuvad näiteks ka Tähe ja Pargi tänavad ning uueks nimeks sobiks väga hästi näiteks Linnapargi, Tähepargi või Rohepargi.

Nendel sõnadel on kaunis kõla ja positiivne kuvand, piirkonnale omane sisu ning unikaalsus – selliseid nimesid ei ole kasutusel üheski teises Eesti linnas ning nende puhul oleks tegemist vaid Tartule omaste nimedega. Tagatud on seega ka ühemõttelisus, selgus ja eksitava sarnasuse puudumine.

Hetkel kaalumisel olev Öö nimetus väga lühike ning sõna keeleliselt keeruline, eriti välismaalastele. Öö seostub eelkõige pimedusega ning paljude jaoks hirmudega, seega ei ole see tänavanimena positiivse kuvandiga. Öö ei ole ka piirkonda looduslikult kuidagi iseloomustav, kuna meie soovidest olenemata saabub öö igale tänavale, mitte vaid vastava nimetuse saanud tänavale.