Lambipostid jäävad uuele kergliiklusteele

Probleem on Sõpruse puiestee ja Lõhmuse tänava vahel Anne tänava äärses lõigus, kus sõidutee pool on rattarada, kuid sõiduteest kaugemal juba plaaditud jalakäijate ala. Lambipostid on ratturitele mõeldud ala servas.

Vijar ütles, et kui projektile valgustuse arvutust tehes avastati, et valgustuse tase sõiduteel ei vastanud kogu ulatuses normidele. Sõidutee on selles kohas kaksteist meetrit lai ja ka senine eemaldatav valgustus on ainult ühes tee servas.

Kui lambipostid oleks veel kaugemale, teisele poole kergliiklusteed viidud, oleks probleem süvenenud. «Nõutud taseme tagamiseks ei saanud rohkem nihutada,» ütles Vijar.

Teine probleem oli ka see, et kõik kergliiklusteega külgnevad krundid ei kuulu seal linnale.

Nüüd on muutusteks ka pisut hilja. «Ütleme nii, et praegu ei ole päris õige faas hakata seal midagi ümber tegema,» sõnas Vijar.

Projektis on rattaraja ja jalakäijate ala vahele märgitud kitsas munakividega sillutatud ala, sellele alale lambipostid jäävadki.