Anne kanali rannas on rahvast tegutsemas juba palju, kuid käimlat veel avatud ei ole.

Ilusa kevadilmaga on Anne kanali rannas palju rahvast, kuigi päikesevõtuks veel soojakraade napib ja vesi tundub ainult talisuplejaile liiga soe. On liivas mängijaid, on treenijaid ja muidu uitajaid, aga uhke käimlaputka, mille linn ehitada lasi, püsib kindlalt lukus.