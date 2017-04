Hiinalinnas pühapäeva varahommikul lõõmanud tulekahjus läks tuleroaks kümmekonna ehitise hulgas ka üks garaaž, kasutuks muutus seal olnud aiatraktor, millel oli kärugi taga. «Selle garaaži peremees on juba viis aastat surnud,» rääkis oma mahapõlenud aiamajakese juures tegutsenud mees.

Viimase pooleteise kuuga on Raadi vana sõjalennuvälja külje all potipõllumeeste valdustes tuleroaks läinud paarkümmend aiamajakest ja garaaži, üks inimene on sisse põlenud. Politsei uurib põlengute põhjusi, ühtegi kahtlusalust veel pole.