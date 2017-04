Ehaoosa maja võtab vastu luulehuvilisi salongiõhtule

Luule-kodusalongide sari sai alguse Jaan Malini alias Luuluri algatusel ning on seotud Tartu kui UNESCO kirjanduslinna tegevusega. Selle üks korraldajaid on Eesti kirjanduse selts. Luulur oli Erkki Luugi kõrval üks oma loomingu esitajaid ka 15. märtsil sarja esimesel õhtul, mis oli ühendatud Voronja galerii korternäitusega Kiwa teoste taustal Vabriku 3.

11. aprillil loevad Koff, Kaus ja Luulur oma loomingut Eha tänavas elumajas, mis on tuntud kui Eharoosa maja ja mille aias on peetud mitmeid eharoosasid kirjandusõhtuid. «Minu suhe sellesse majja on üsna eriline, sest seal elasid millalgi mu vanemad ja sõja lõpust surmani elas seal ka mu vanaema,» märkis Malin.

Sel kevadel on tulekul veel kaks salongiõhtut.

Voronja galeriiga koostöös on kavas pidada kuues luule-kodusalong 19. aprillil Lepiku 3-1a, kus saab vaadata Supilinnas elavate naiskunstnike ühisnäitust ja luuletusi loeb Contra. Samal õhtul jõuavad asjahuvilised seitsmendasse kodu-luulesalongi, mis algab kell 19.30 Tähe 43 ühes korteris ning kus esitavad oma loomingut Carolina Pihelgas ja Helena Läks.

Sügisel on kavas sarjaga jätkata.