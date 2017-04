Ülikooli muuseum avab uue aastanäituse, mille keskmes on erilised ja luksuslikud leiud

Näituse kuraator Kerttu Palginõmm märkis, et uue ekspositsiooni teevad erakordseks toomkirikust leitud luustikud, mis annavad aimu nii kõrgete vaimulike kui ka ülikute harjumustest ja muredest. Erilise tähelepanu all on toomkirikust leitud kuldkangas ja siid, mis olid kõige hinnalisemad tekstiilid keskajal.

Ühe tähtesemena on külastajatele imetlemiseks välja pandud Tallinna rae varade hulgast pärinev 15. sajandi pross, mis annab tunnistust kallihinnalise kullassepakunsti jõudmisest Liivimaale.

Väljapanek vahendab arheoloogide, ajaloolaste ja kunstiajaloolaste kõige värskemaid teadmisi toomkirikust ning sellega kaasnevad erilised Hullu Teadlase eksperimendihommikud kogu perele.

Eksponeeritud esemed pärinevad peamiselt Tartu ja Tallinna linnamuuseumi kogudest. Näitus on uudistamiseks väljas tuleva aasta 14. jaanuarini.