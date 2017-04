Tartu kesklinnas menuka söögikoha juures on lastele mängimiseks mõeldud kergkruusaga täidetud kasti pesa teinud sinikael-part. Linnule ja tema tulevastele poegadele on see äärmiselt ohtlik koht, sest sealt möödub sadu inimesi ning röövlindudele on pesa kerge saak.