Anumasse on lõigutud õhukesi juurselleri-, fenkoli- ja porgandiviilakaid, lisatud jääsalatit, küüslauku õlis, pärlsibulat. See käib põhiroa, veiselihast tri-tip’i kõrvale. Välimus ja lõhn on nii isuäratavad, et kohemaid hakkavad süljenäärmed tööle. Sellised maitsvad toidud ei pärine restoraniköögist, vaid tulevad sööjate nina alla Tartu kunstnike liidule kuuluvas kunstimajas.