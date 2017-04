Sõpruse ringi männikusse on robustselt lõigatud sisse tühimik. Selgus, et Tartu Veevärgil oli seal ummistuse tõttu kiiresti vaja sajuveekaevu juurde pääseda.

Pika tänava sihis sigines läinud nädalal Sõpruse ringi männitukka suur tühimik, kust paistavad nüüd ära ka Kalda tee fooride tuled. Mõne männi tüvi on paari meetri kõrguselt maha lõigatud, samuti on lõigatud hulk oksi nii, et järele on jäänud pikad tüükad – aedniku või arboristi kätetöö see pole.